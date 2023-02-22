В Волгограде накануне 23 февраля составили портрет среднестатистического мужчины

В Волгограде посчитали средний возраст мужчин Фото: Геннадий БИСЕНОВ

1139 мужчин в Волгоградской области насчитывалось на начало 2022 года – это около 46,5% от общей численности населения. Таким образом, на тысячу мужчин приходится 1151 женщина, о чем volgograd.kp.ru сообщили в Волгоградстате.

Специалисты также заключают - изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Об этом можно судить также глядя на статистику – на начало прошлого года в регионе на тысячу мальчиков в возрасте до четырех лет приходилось 940 девочек. Такая тенденция в соотношении просматривается до 40 лет, после женщины преобладают.

По данным исследований, средний возраст жителя Волгоградской области – 39 лет, у большинства имеется среднее специальное образование.

Что касаемо брака, то здесь все непросто. По данным переписи населения 2020 года 167 тысяч мужчин никогда не связывали себя узами браками, а вдовцов или же тех, кто находится в разводе – 123 тысячи.