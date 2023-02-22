Под Волгоградом женщину подозревают в афере с муниципальной землей

Уголовное дело возбудили следователи УФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области 43-летняя жительница Среднеахтубинского района стала фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ, возбужденного следственным отделом регионального УФСБ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, селянку подозревают в мошенничестве с муниципальной землей. Ранее женщине предоставили в аренду участок.

- Зная о возможности выкупа за 3% от кадастровой стоимости (с оставляла более 500 тысяч рублей) при наличии на нем сооружений, женщина предоставила в администрацию поддельный технический план, якобы построенного здания жилого дома, общей площадью 12,5 квадратов, - уточнили в пресс-службе областного УФСБ.

В настоящий мент следователи выясняют все обстоятельства, собирают доказательства.