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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:26

Под Волгоградом женщину подозревают в афере с муниципальной землей

Уголовное дело возбудили следователи УФСБ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Уголовное дело возбудили следователи УФСБ

Уголовное дело возбудили следователи УФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области 43-летняя жительница Среднеахтубинского района стала фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ, возбужденного следственным отделом регионального УФСБ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, селянку подозревают в мошенничестве с муниципальной землей. Ранее женщине предоставили в аренду участок.

- Зная о возможности выкупа за 3% от кадастровой стоимости (с оставляла более 500 тысяч рублей) при наличии на нем сооружений, женщина предоставила в администрацию поддельный технический план, якобы построенного здания жилого дома, общей площадью 12,5 квадратов, - уточнили в пресс-службе областного УФСБ.

В настоящий мент следователи выясняют все обстоятельства, собирают доказательства.