В Волгоградской области мужчина проткнул брата шампуром

Раненного шампуром госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Котово Волгоградской области 42-летний мужчина в ходе конфликта едва не забил до смерти своего 37-летнего брата. Ссора произошла, когда оба ее участника были пьяны, о чем volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Волгоградской области.

Во версии следствия, 21 февраля братья выпивали в летней кухне на территории частного дома, когда между ними завязалась словесная перепалка, плавно перешедшая в драку. Подозреваемый в преступлении схватил шампур и ударил им не менее 5 ударов в грудь своего младшего брата.

– Установлено, что накануне 42-летний мужчина вместе с 37-летним братом в летней кухни на территории частного дома распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил шампур и нанес им не менее пяти ударов в грудь своему брату.

Последнему удалось вызвать скорую, его доставили в районную ЦРБ. В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Ведется сбор доказательственной базы и принятия меры пресечения.