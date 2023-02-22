В Волгоградской области назвали самые популярные мужские профессии

Среди волгоградцев популярна профессия водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области накануне Дня защитника Отечества составили список самых востребованных мужских профессий. Среди таковых оказались водитель, менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программист. Такие данные volgograd.kp.ru сообщили эксперты hh.ru.

Всего было проанализировано 27 тысяч резюме, которые обновили или же открыли мужчины в Волгоградской области за последние три месяца. Таким образом, с декабря 2022 по февраль 2023 около 2,5 тысяч мужчин интересовались вакансией «водитель» с зарплатой 35 000-60 000 рублей. На втором месте по популярности оказался менеджер по продажам. Здесь мужчины в среднем рассчитывают на 36-70 тысяч рублей в месяц. Программистом или разработчиком хотят работать 4% владельцев резюме. Их зарплата колеблется в диапазоне 35 000 - 120 000 рублей.

В десятку самых популярных профессий у волгоградских мужчин также вошли инженер-конструктор/проектировщик, курьер, сервисный инженер, кладовщик, разнорабочий, продавец-консультант/кассир и менеджер по работе с партнерами.