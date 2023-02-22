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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 9:26

Житель Волжского грозил взорвать магазин гранатой

Мужчина требовал продать ему ночью алкоголь
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском ночью пьяный мужчина устроил дебош в магазине. Нетрезвый покупатель не заплатил за продукты и ушел. Через некоторое время он вернулся и стал требовать, чтобы ему продали алкоголь, хотя после 23.00 продавать спиртное в Волгоградской области запрещено. Продавец отказала ему, тогда волжанин достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать, используя нецензурную лексику. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Продавец нажала тревожную кнопку, после чего дебошира задержали охранники. Приехавшие полицейские из патрульно-постовой службы отвезли мужчину в отдел МВД. У него с собой была страйкбольная граната.

На 38-летнего волжанина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.