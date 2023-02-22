Волгоградцы за год потратили в кафе и ресторанах 18,8 млрд рублей

Волгоградцы наели за год в заведениях общепита на 18,8 млрд рублей Фото: Эдуард Пальгунов

Стало известно, сколько волгоградцы потратили в кафе, ресторанах и столовых за прошлый год. Оборот общественного питания в Волгоградской области в 2022 году составил 18,8 миллиардов рублей - на 0,1% больше, чем годом раньше. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградстате.

Почти половина оборота общественного питания приходится на малые предприятия. 11,1% от 18,8 миллиардов рублей составил оборот у заведений, принадлежащих индивидуальным предприятиям, 11,4% - у кафе, ресторанов и столовых среднего предпринимательства. Доля крупных организаций от общей выручки заведений общепита составила 29,3%.

В декабре 2022 года волгоградцы проели в заведениях общепита 1,8 миллиарда рублей, что на 7,5% больше по отношению к декабрю 2021-го.