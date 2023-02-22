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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:59

Волжанка обвинила гинеколога в халатности, которая чуть не стоила ее ребенку жизни

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверке
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки заявления молодой жительницы Волжского. Женщина обвинила врачей женской консультации в халатности, которая едва не стоила ей и ее ребенку жизни.

- В своем обращении женщина из города Волжского винит врача женской консультации в том, что у неё во время беременности не были диагностированы серьезные заболевания, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по статье 293 УК РФ (халатность). В свою очередь руководитель регионального следкома Василий Семенов подготовит доклад.