В Волгоградской области 55-летняя женщина перевела телефонным мошенникам 8 млн рублей

Жительница Калача-на-Дону лишилась 8 млн рублей, поверив телефонных мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Огромнейшей суммы денег, а именно 8 миллионов рублей лишилась 55-летняя жительница Калача-на-Дону после общения с телефонными мошенниками. Ей в течение пяти дней названивали неизвестные, которые представлялись работниками Центробанка и полицейскими. Они сообщали якобы о зафиксированных попытках незаконного оформления на женщину кредита и проводимой спецоперации по поимке мошенников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По указанию звонивших женщина сняла с карт наличные и через банкоматы перевела деньги на продиктованные счета. Затем она попросила сына закрыть счет его и забрала у него деньги, которые также отправила аферистам. В течение пяти дней она была уверена, что помогает правоохранителям и спасает свои средства. Мошенники же, чтобы получить как можно больше денег от доверчивой женщины, оплачивали ей такси из Калача-на-Дону в Волгоград, чтобы она переводила средства через банкоматы в торговых центрах.

И все-таки женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Жителям Волгоградской области в очередной раз напоминают не верить неизвестным, которые звонят по телефону.

- Если вам поступил звонок якобы от работника банка и требуют сообщить персональные данные или перевести деньги на безопасный счет, прекратите разговор. Это мошенники, - подчеркнули в региональной полиции.