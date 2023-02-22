В Волгоградской области за прошлый год в 3 раза возросло число жалоб на продавцов

Волгоградцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги по обращениям недовольных обслуживанием потребителей. Только за прошлый год в ведомство обратились 10 718 человек – это на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Такие данные сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Среди нарушений прав потребителей 4944 обращения – это на 19,7% больше, чем в 2021 году. В 3 раза выросло количество жалоб волгоградцев, недовольных работой в сфере розничной торговли продовольственными товарами. Обращения другого характера – 975.

Из общего числа жалоб в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 4799 обращений, что на 4,1 % меньше, чем в 2021 году. 1844 заявления направлены для рассмотрения в другие органы, для принятия мер.