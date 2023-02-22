В Камышине откроют памятный знак погибшим в СВО военным

Фото: администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области 24 февраля состоится церемония открытия памятного знака героям, погибшим во время специальной военной операции. Мемориал в память о военнослужащих появится по улице Воинов-интернационалистов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина. Открытие памятного знака пройдет в 10.00.

Из-за церемонии будут введены ограничения для водителей. Будет закрыт проезд к парковке у нового мемориала со стороны улицы Воинов-интернационалистов и Камышинского медицинского колледжа.

- Данные меры вводятся в целях обеспечения безопасности, - отметили в мэрии.