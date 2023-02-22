В Волгограде 22 февраля пройдет митинг-концерт

В центре Волгограда устроят митинг ко Дню защитника Отечества. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Центральной набережной Волгограда в канун Дня защитника Отечества пройдет торжественный митинг-концерт, на который соберутся работники бюджетных учреждений, студенты, военнослужащие, участники СВО и волонтеры, работающие на новых территориях. Начнется мероприятие на верхней террасе в 15 часов 22 февраля 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Со сцены будут выступать солисты Волгоградконцерта, кадетский хор, ансамбли курсантов и полицейских. Слово возьмут ветераны, участники специальной операции на Украине, общественники и депутаты.

Из-за массового скопления людей улицу Чуйкова перекрыли для автомобилей с раннего утра. Не проехать здесь до 16.00.