Гололед превратил Волгоград в большой каток

Гололед превратил Волгоград в каток Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода в Волгограде преподнесла неприятный сюрприз. После мокрого снега и дождя ударил мороз, превратив улицы города в каток. Все тротуары покрылись льдом. Коммунальщики с утра 22 февраля вышли на борьбу с гололедом на пешеходных зонах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, городские коммунальные службы с раннего утра задействовали все имеющиеся ресурсы. Тротуары регентами обрабатывают около 200 работников, на некоторых участках задействована спецтехника.

Песком посыпаны пока не все тротуары Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также с утра ведется обработка дорог Волгограда, а также остановок общественного транспорта. Чиновники отметили, что борьба с гололедом будет вестись весь день.

Во дворах тротуары обрабатывать тротуары должны управляющие компании и ТСЖ.

- По данным мониторинга департамента ЖКХ и ТЭК мэрии, с 6.00 22 февраля в этих работах задействовано около 1700 дворников, обслуживающих МКД организаций, к настоящему времени обработаны тротуары и входные группы возле 4000 многоквартирных домов, - сообщили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сколько часов должны убрать снег и гололед во дворе, рассказали волгоградцам в ГЖИ (подробности)