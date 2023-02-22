В Волгограде нашли партию говяжьего продукта неизвестного происхождения

Продукт не попал в магазины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор по итогам мониторинга системы «Меркурий» обнаружил партию говяжьего желатина неизвестного происхождения. Фирма, которая допустила грубые нарушения закона при оформлении документов на пищевую продукцию, находится в Волгограде.

- ООО «Стандарт» через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введен в оборот и направлена на реализацию говяжий желатин неизвестного происхождения, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Производитель нарушил несколько требований закона, в том числе о безопасности продукции. Россельхознадзор выдал предостережение и потребовал в будущем не допускать подобных нарушений.