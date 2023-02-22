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НовостиПолитика22 февраля 2023 6:19

В Камышине семьям погибших в СВО передали ордена Мужества

Посмертно были награждены Александр Калугин и Денис Карпушов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Камышина

Фото: администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области семьям погибших участников специальной военной операции передали ордена Мужества. Посмертно были награждены сержант Александр Калугин и ефрейтор Денис Карпушов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.

Родным погибших военнослужащих награды передали военный комиссар Камышина и Камышинского района Александр Люков и заместитель мэра города Юрий Бачурин.

Отметим, 21 февраля в Волгограде орденами и медалями наградили шестерых военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.