22 февраля в трех районах Волгограда отключат электричество Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 22 февраля, в трех районах Волгограда не будет электричества. Это плановые отключения, к которым жители города-героя уже привыкли. Но на всякий случай лучше зарядить гаджеты и заранее подготовиться к предстоящим неудобствам. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе в компании «Россети Юг - Волгоградэнерго», завтра свет отключат в некоторых домах Центрального, Кировского и Краснооктябрьского районов.

В центре города-героя без электроэнергии с 9.00 до 14.30 будут сидеть жители многоэтажек на улицах Двинская (10,12,14), Ткачева (9, 11, 13). В Краснооктябрьском свет отключат на аналогичный период в домах на улицах Руднева (22а, 90-102, 95-113, 109а), переулке Воргульском (15, 17, 19а), Капитанской (2-32, 3-17, 7а), Заполярной (3-9, 14, 16), Южной (1-7, 4-8), Западной (6-10, 5-11), Новинской (6-12, 7-13), Кольской (16), Мичурин сад (1-5).

В Кировском районе электроэнергии не будет с 9.00 до 12.00 на улицах Кирова (97-109), Аврорской (69-69а, 92-104), Сурикова (15-29, 22а-28), Параллельной (60-62), Усть-Бузулукской (2-18).

Потребителей просят с пониманием отнестись к ситуации.