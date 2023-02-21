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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:52

В Волгограде из-за митинг-концерта перекроют дорогу на улице Чуйкова 22 февраля

Пешеходный режим будет действовать с семи часов утра
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В среду в Волгограде перекроют улицу Чуйкова

В среду в Волгограде перекроют улицу Чуйкова

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В центре Волгограда 22 февраля для автомобилей перекроют улицу Чуйкова. Пешеходный режим будет действовать в среду с 7.00 до 16.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города. Улица Чуйкова будет перекрыта из-за проведения митинг-концерта в честь Дня защитника Отечества.

22 февраля в Волгограде в митинг-концерте примут участники СВО, волонтеры, активисты, работающие на новых территориях, врачи, поэты, артисты, представители патриотических и ветеранских организаций. На сцене выступят солисты «Волгоградконцерта», хор кадетского корпуса Слипченко, ансамбли «Музакадемия» и регионального Главка МВД, рассказали в областной администрации.