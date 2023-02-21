В Волгограде завершился отбор парков и скверов, претендующих на благоустройство в 2024 году

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде подвели итоги голосования за городские территории, которые претендуют на благоустройство в 2024 году. За время проведения общественных обсуждений волгоградцы отдали 48,5 тысячи голосов. Были определены 8 парков и скверов, которые примут участие во всероссийском голосовании. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Лидерами стали общественная территория на улице 40 лет ВЛКСМ возле стадиона «Темп» в Красноармейском районе, сквер на улице Кирова в 503 микрорайоне в Кировском районе, территория у ЗАГС на проспекте Университетском в Советском районе, пешеходная зона по улице Академической к Волге в Ворошиловском районе. Также наибольшее число голосов волгоградцев набрали часть городского сада и пешеходных аллей улиц Коммунистической и Ленина в Центральном районе, парк героев-летчиков (2-я очередь) в Дзержинском районе, прогулочная зона по проспекту Металлургов в Краснооктябрьском районе, территория у станции скоростного трамвая «ВГТЗ» В Тракторозаводском районе.

Теперь 8 пространств-лидеров примут участие примут участие во всероссийском онлайн-опросе, который состоится весной. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».