В Волгограде шестерым участникам СВО вручили ордена и медали

Военных наградили за мужество и отвагу. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

В Волгограде 21 февраля 2023 года за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной операции на Украине, наградили шестерых военных. Церемония вручения орденов и медалей прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Высокие госнаграды действующим военным из Волгоградской области вручали военком полковник Андрей Летунов и вице-губернатор Геннадий Шевцов. Указом президента Владимира Путина трое бойцов награждены медалями «За отвагу», двое военнослужащих получили медали Луки Крымского и Суворова. Боевые заслуги еще одного старшего сержанта отметили орденом. Чествовали их в присутствии ветеранов и молодежи.