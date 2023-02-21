В Волгограде пенсионерка ограбила 12-летнюю девочку

Полицейские задержали подозреваемую. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 20 февраля, в отдел полиции Дзержинского района обратилась 40-летняя женщина с заявлением, что ее 12-летнюю дочь ограбила неизвестная. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемую задержали сотрудники ППС. Ею оказалась 62-летняя пенсионерка, проживающая в соседнем дома.

- В содеянном она созналась, пояснив, что шла в гости к знакомой и перепутала квартиры. Дверь ей открыла 12-летняя школьница, у которой в руках был мобильный телефон. Вырвав из рук подростка телефон, подозреваемая скрылась, - уточнили в полиции.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит 4 года тюрьмы.