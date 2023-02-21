Видео смертельного ДТП с четырьмя автомобилями в Волгоградской области опубликовала полиция

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 21 февраля на трассе в Волгоградской области. Момент столкновения четырех машин попал на камеру видеорегистратора. В 10.43 на магистрали Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе 58-летняя жительница Фролово за рулем «Лады Гранта» выехала на встречную полосу, где столкнулась с пикапом Mitsubishi L200, который на прицепе вез лодку, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара отечественную легковушку отбросило сначала на фуру Mercedes-Benz Actros на встречке, а затем на Ford Fusion на своей полосе.

Водитель «Лады» скончалась на месте аварии. Медики осмотрели водителей других автомобилей, все они от госпитализации отказались.