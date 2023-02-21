Под Волгоградом нашли крупную партию опасного творога и сливочного масла

Бизнесмен из Николаевского района не указал, из чего выработана продукция Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россельхознадзор обнаружил крупную партию молочных продуктов неизвестного происхождения, произведенных в Николаевском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ИП при оформлении не указал сырье, из которого выработаны 40 кило сметаны, 100 кило творога, 60 кило брынзы, 56 кило сливочного масла.

Отметим, что мониторинговая группа ведомства регулярно анализирует данные системы «Меркурий», где производители обязаны соблюдать требования закона. В частности, бизнесмен нарушил технический регламент о безопасности пищевой продукции и ряд других требований.

- За нарушения ветеринарной сертификации предпринимателю объявлено предостережение, - добавили в областном Россельхознадзоре.