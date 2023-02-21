Двое волгоградцев заперли приятеля в подвале, чтобы сдать его телефон в скупку

Полицейские задержали мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде полицейские задержали двух мужчин, которые стали участниками криминальной истории. Они заперли 28-летнего приятеля в подвале, чтобы сдать его телефон в скупку и потратить деньги на спиртное. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД,

Как выяснили стражи порядка, компания молодых людей отдыхала в Краснооктябрьском районе по разным адресам. Двое подозреваемых пытались уговорами заполучить смартфон знакомого, но тот не отдавал. Тогда они силой затащили его в подвальное помещение. мужчина просидел без связи и света около трех часов, пока его не нашли друзья.

- Ранее судимые 31-летний и 38-летний волгоградцы. сознались содеянном. На основании собранных полицейскими материалов будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе полиции.