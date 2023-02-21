В Волгограде на борьбу со снегопадом выехала спецтехника

В Волгограде начался сильный снегопад. Фото: Юлия Данильченко

21 феврале на Волгоград обрушился сильный снегопад. С самого утра на главные улицы города-героя выехали десятки комбинированных дорожных машин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, во всех районах спецтехника обрабатывает проезжие части противогололедными реагентами. Температура позволяет использовать не только песко-соляную смесь, но и бишофит.

- Особое внимание уделяется обработке основных городских магистралей, соединительных проездов, а также мостов, путепроводов, подъемов-спусков, крутых поворотов и перекрестков. После этого техника переместится на второстепенные проезды, - уточнили в городской администрации.

После того, как снег на дорогах растает и превратится в кашу, дорожники начнут расчистку улиц. Волгоградских автомобилистов просят не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать процессу уборки.