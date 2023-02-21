Послание Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в Волгограде на больших экранах

Фото: сайт Кремля

21 февраля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Волгоградские депутаты соберутся в облдуме для просмотра церемонии, после чего обменяются мнениями и обсудят поставленные президентом РФ задачи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

А жители Волгограда смогут увидеть послание главы государства на больших экранах, установленных на центральных улицах. Трансляция пройдет в формате размещения главных цитат из речи Владимира Путина.

Отметим, ежегодное послание президента РФ к Федеральному собранию начнется 21 февраля в 12.00.