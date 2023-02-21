В Волгограде Масленицу отметят народными гуляньями и сожгут чучело

Жители Волгограла смогут полакомиться блинами и поучаствовать в перетягивании каната Фото: Иван МАКЕЕВ

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха пройдут проводы русской зимы. Последний день Масленицы, 26 февраля, с 12.00 до 17.00 волгоградцев ждут многочисленные игры, конкурсы, концерты, бесплатные угощения и, конечно же, традиционное сожжение чучела. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

- Всего в праздничную программу вошло 80 мероприятий, а на территории всего парка будут действовать интерактивные площадки, - уточнили в администрации города.

На музыкальной площадке парка транслировать факты о традиции празднования Масленицы, а также поздравления волгоградцев «Весеннее радио». Гости также смогут сфотографироваться на память с любимыми мультипликационными героями в фотозоне, посетить мастер-класс по изготовлению этнических головных уборов и поучаствовать в народных забавах – перетягивание каната, заигрыши, хороводы и многое другое.

Сразу на нескольких точках парка волгоградцам будут предлагать свежеиспеченные блины и горячие напитки. В завершении проводов зимы, на площади сожгут 8-метровое Чучело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий, где поесть блинов, сжечь чучело и повеселиться

Куда сходить на Масленицу с 21 по 26 февраля 2023 года в Волгограде - полная программа.