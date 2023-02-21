В Волгоградской области водитель попал в больницу после ДТП с лосем

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 20 февраля в Урюпинском районе Волгоградской области произошла дорожная авария с лосем. В 18.30 на магистрали «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино» 26-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил дикое животное, которое перебегало дорогу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Водитель получил травмы. Бригада скорой помощи отвезла его в медицинское учреждение.