34-летняя волгоградка перевела лжеработникам банка полмиллиона рублей

Полиция предупреждает об участившихся фактах мошенничества Фото: Александр ПАНОВ

Каждый день жители Волгоградской области становятся жертвами мошенников. Полицейские предупреждают об активности телефонных аферистов. На улочки злоумышленников попадаются люди разных возрастов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 34-летняя жительница Тракторозаводского района перевела лжеработникам банка полмиллиона рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации и предложил перевести средства на безопасный счет.

- Несмотря на то, что заявительница знала о таких фактах мошенничества от сотрудников полиции и СМИ, она выполнила указания звонившего. Доверчивая волгоградка перечислила кредитные деньги на номер банковского счета, который ей продиктовал незнакомец, - рассказали в полиции.

Волгоградцев просят не сообщать данные банковских счетов и не совершать поспешных операций. Лучше сходить в банк и уточнить волнующую информацию.