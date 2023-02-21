В топ-5 высокооплачиваемых вакансий февраля в Волгограде вошли программисты и строители мостов

Среди самых дорогих вакансии инженера и строителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля 2023 года в Волгограде и области возглавили программист с зарплатой до 270 тысяч рублей и руководитель отдела продаж, которому готовы платить от 150 тысяч на руки. Более 140 тысяч «чистыми» предлагают и инженеру по ремонту, готовому работать в Котельниково, сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru.

Самой «дорогой» вакансией месяца стала должность старшего PHP-разработчика, который при наличии опыта от четырех лет может работать как удаленно из дома, так и выбрать офис в Москве или Волгограде. Работодатель готов платить такому сотруднику от 180 до 270 тысяч и не напрягать бюрократией. Чуть меньше предлагают руководителю отдела продаж, который займется тендерами и маркетплейсами, а также готовому к частым командировкам инженеру по ремонту горного оборудования на ГОК в Котельниково.

От 140 до 160 тысяч готовы платить строителю мостов и тоннелей с высшим образованием на втором этапе возведения обхода Волгограда. И замыкает пятерку вакансия регионального менеджера по продаже облачных решений с зарплатой в 140 тысяч «грязными».