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НовостиТуризм21 февраля 2023 7:19

Из Волгограда в Симферополь с 21 апреля запустят прямой поезд

Добраться до Крыма можно будет за сутки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Прямой рейс из Волгограда до Крыма будет следовать через день

Прямой рейс из Волгограда до Крыма будет следовать через день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямой поезд из Волгограда в Крым начнет курсировать с 21 апреля 2023 года. Время в пути составит 1 день и час 49 минут. Такой подарок волгоградским любителям путешествий преподнес железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс», сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на транспортную компанию.

Первый рейс из Волгограда отправится в Симферополь 23 апреля в 7.01 со станции Волгоград-1 и прибудет на полуостров в 8.50. Состав пройдет через станции Сарепту, Жутово, Сальск, Кавказскую, Краснодар, Керчь Южная, Новый парк, Джанкой и до конечной в Симферополе. Цена билетов в плацкартный вагон начинается от 1813 рублей, билет в купе – от 3 485 рублей.