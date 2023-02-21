Из Волгограда в Симферополь с 21 апреля запустят прямой поезд

Прямой рейс из Волгограда до Крыма будет следовать через день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямой поезд из Волгограда в Крым начнет курсировать с 21 апреля 2023 года. Время в пути составит 1 день и час 49 минут. Такой подарок волгоградским любителям путешествий преподнес железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс», сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на транспортную компанию.

Первый рейс из Волгограда отправится в Симферополь 23 апреля в 7.01 со станции Волгоград-1 и прибудет на полуостров в 8.50. Состав пройдет через станции Сарепту, Жутово, Сальск, Кавказскую, Краснодар, Керчь Южная, Новый парк, Джанкой и до конечной в Симферополе. Цена билетов в плацкартный вагон начинается от 1813 рублей, билет в купе – от 3 485 рублей.