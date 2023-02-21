Под Волгоградом главу КФХ осудили на 1,5 года за аферу с государственной землей

Мужчина незаконно присвоил участок и построил там коровник Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 февраля в Калачевском районе осудили 57-летнего главу КФХ за мошенничество с государственной землей и фальсификацию доказательств. Расследование этого дела началось после собранных прокуратурой материалов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в 2013 году фермер заключил договор с местной администраций на аренду земли. По факту мужчина использовал соседний участок, принадлежащий РФ. Фермер построил там коровник.

А затем, что приватизировать землю путем обмана. Он указал, что на территории им построено зернохранилище в 2011 году на основании договора аренды. Сфальсифицировал документы и подал иск. Суд он выиграл, но обман вскоре вскрылся. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, - добавили в следкоме.