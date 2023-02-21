Волгоградских автомобилистов предупредили о снегопаде на трассах

Водителей предупредили об ухудшении погоды из-за снегопада Фото: Екатерина СИМОХИНА

На территории Волгограда и области 21 февраля ухудшилась погода. На территории региона с утра начался снегопад, который сопровождается туманом и образованием гололедицы. На магистралях слабая видимость. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на трассы региона направлены дополнительные экипажи ДПС.

- Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112, - отметили в областной полиции.

Полицейские помогут автомобилистам, которые застряли на трассах в непогоду. Они вызовут технические службы или эвакуатор.

Водителей просят отказаться по возможности от поездок на дальние расстояния, не превышать скорость, соблюдать дистанцию. Во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы успеть притормозить или совершить маневр для предотвращения ДТП.

Отметим, в западных и северных районах Волгоградской области снегопад уже начался. В Волгограде и в Заволжье осадки ожидаются во вторник с 10.00.