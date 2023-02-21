30-летнему жителю Волгограда дали два года условно за призывы к экстремизму в соцсети

Мужчина еще может обжаловать приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Тракторозаводский райсуд Волгограда 16 февраля 2023 года вынес приговор 30-летнему мужчине за публичные призывы к экстремизму. За посты в соцсетях Хворостову дали два года условно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в суде.

13 февраля 2022 года волгоградец зашел в открытую группу «Экономика и политика» ВКонтакте и написал комментарий к посту об инциденте с мигрантами. Суд решил, что его текст однозначно призывал к насилию над представителями кавказских народностей.

Волгоградец отпираться не стал, свою вину признал. Помимо уловного срока ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов. Мужчина еще может обжаловать приговор.