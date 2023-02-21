В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10% Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области. Число пациентов за минувшую календарную неделю выросло сразу на 10%. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, болеют в основном взрослые.

Чаще всего волгоградцы болеют разными вирусными инфекциями (аденовирус, риновирус, бокавирус), гриппом типа В, а также ковидом. Кстати, число заболевших коронавирусом тоже резко увеличилось.

- С целью сокращения случаев заболевания ОРВИ среди детей на прошедшей неделе в 11 образовательных учреждениях области применена мера по разобщению детских коллективов, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Жителей региона призывают соблюдать элементарные профилактические меры: носить маски в общественных местах, вакцинироваться, обращаться за помощью при первых признаках заболевания, чаще мыть руки, придерживаться ЗОЖ.