Военнослужащий из Камышина погиб в СВО

В СВО погиб военнослужащий из Камышина
Фото: Александр ГЛУЗ
Уроженец города Камышин Волгоградской области Александр Чекан погиб в ходе специальной военной операции на Украине. О гибели военнослужащего сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.
- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Чекана искренние соболезнования, - отметили в некрологе.
Отметим, несколько дней назад в Камышине открыли мемориальные доски военнослужащим, которые погибли в ходе специальной военной операции.