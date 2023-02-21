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НовостиПолитика21 февраля 2023 6:31

Военнослужащий из Камышина погиб в СВО

В Волгоградской области простятся с Александром Чеканом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В СВО погиб военнослужащий из Камышина

В СВО погиб военнослужащий из Камышина

Фото: Александр ГЛУЗ

Уроженец города Камышин Волгоградской области Александр Чекан погиб в ходе специальной военной операции на Украине. О гибели военнослужащего сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Чекана искренние соболезнования, - отметили в некрологе.

Отметим, несколько дней назад в Камышине открыли мемориальные доски военнослужащим, которые погибли в ходе специальной военной операции.