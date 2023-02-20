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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:07

В Волгограде ритуальное предприятие «Память» замыслило полный ребрендинг

Компания зарегистрировала новую торговую марку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Такой логотип вскоре увидят волгоградцы.

Такой логотип вскоре увидят волгоградцы.

Давно известное волгоградцам ритуальное предприятие «Память» теперь будет работать под другой вывеской. Компания зарегистрировала новую торговую марку и начала полный ребрендинг. На новом логотипе – стая журавлей, слоган - «И только память…». Вскоре их увидят волгоградцы и на спецтранспорте, и на офисах, и на продукции предприятия.

- Это не просто смена вывески, а именно полный ребрендинг компании, - подчеркивает руководитель предприятия Олег Сетежев. - Он предполагает не только изменение визуального оформления, но и внутреннюю трансформацию предприятия, отражающую его миссию и структуру бизнес-процессов.

В компании, которая работает на рынке ритуальных услуг Волгограда уже десятки лет, подчеркивают, что ребрендинг станет началом нового этапа работы и положительно скажется на качестве оказываемых социально значимых услуг. При этом ценовая политика предприятия будет направлена на то, чтобы стоимость погребения и прощания была доступной для всех слоев населения.