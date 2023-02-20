В Волгограде ритуальное предприятие «Память» замыслило полный ребрендинг

Такой логотип вскоре увидят волгоградцы.

Давно известное волгоградцам ритуальное предприятие «Память» теперь будет работать под другой вывеской. Компания зарегистрировала новую торговую марку и начала полный ребрендинг. На новом логотипе – стая журавлей, слоган - «И только память…». Вскоре их увидят волгоградцы и на спецтранспорте, и на офисах, и на продукции предприятия.

- Это не просто смена вывески, а именно полный ребрендинг компании, - подчеркивает руководитель предприятия Олег Сетежев. - Он предполагает не только изменение визуального оформления, но и внутреннюю трансформацию предприятия, отражающую его миссию и структуру бизнес-процессов.

В компании, которая работает на рынке ритуальных услуг Волгограда уже десятки лет, подчеркивают, что ребрендинг станет началом нового этапа работы и положительно скажется на качестве оказываемых социально значимых услуг. При этом ценовая политика предприятия будет направлена на то, чтобы стоимость погребения и прощания была доступной для всех слоев населения.