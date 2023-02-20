С 18 марта стартуют прямые авиарейсы из Волгограда в Баку

Волгоградцы смогут летать в Баку три раза в неделю. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С марта 2023 года жители Волгограда смогут летать напрямую не только в Турцию, но и в Азербайджан. Рейсы в Баку с 18 марта запускает авиакомпания Азербайджанские авиалинии (AZAL). Оттуда можно будет улететь в Европу, Индию, ОАЭ и другие страны. Так что возможностей для заграничных путешествий у волгоградцев станет больше, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

- Через Баку доступны удобные стыковочные рейсы в Турцию, Испанию, Италию, Германию, Грузию, Францию, Чехию, Латвию, Австрию, Казахстан, Индию, ОАЭ, Узбекистан и так далее, - напоминают в МАВ.

Билет в одну сторону обойдется в 166 евро на пассажира или от 13,8 тысячи рублей. Первые рейсы в Баку из Волгограда в полетной программе запланированы на 18 и 21 марта. Далее самолеты будут летать три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. В воздухе пассажиры проведут 2 часа 30 минут. В Волгограде первые лайнеры из Азербайджана будут приземляться в 22.30, вылет в Баку – в 23.30. С конца марта расписание немного изменится: вылет из Волгограда – в 0.30.

Напомним, с 8 марта рейсы в Стамбул из Волгограда запустит авиакомпания «Победа».