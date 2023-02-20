В Волгограде 21 февраля прогнозируют снег и метель

Волгоградцев ожидает снежный вторник Фото: Юлия Данильченко

Синоптики прогнозируют снежную погоду во вторник в Волгоградской области. Ночью 21 февраля снег пойдет по области, утром и днем он ожидается и в Волгограде. Будут снег, мокрый снег и метель, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. На дорогах возможна гололедица. Юго-западный, южный ветер подует с порывами до 15-20 м/с по области и 15-18 м/с в Волгограде.

В районах региона в ночь на 21 февраля температура воздуха составит -3...-8º, местами опустится до -10º, днем -3...+2º. В Волгограде в ночные часы -3...-5º, в дневные 0...+2º.