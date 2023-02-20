Волгоградцы большую часть времени на работе переписываются в мессенджерах

Волгоградцы пятую часть рабочего времени тратят на переписки в мессенджерах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Волгограда пятую часть своего рабочего времени тратят на переписку в рабочих чатах. Причем женщины делают это чаще, чем мужчины, сообщили сайту volgograd.kp.ru в сервисе по поиску работы SuperJob.

В среднем переписка по рабочим вопросам составляет около 19% рабочего времени. Женщины тратят на мессенджеры больше времени - 21%, а по средним оценкам мужчин, переписка занимает 17% рабочего дня. Девушки честно признаются, что каждая десятая сотрудница тратит на общение в чатах с коллегами и руководством больше половины рабочего времени.

48% предприятий и организаций Волгограда используют общепринятые мессенджеры – такие как WhatsApp, Viber и Telegram, корпоративные мессенджеры - 30%. Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, составляет 7%.