Под Волгоградом 46-летний мужчина до смерти избил приятеля

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком возбудил уголовное дело на 46-летнего жителя Серафимовичского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину подозревают в убийстве 57-летнего приятеля.

Конфликт между товарищами произошел 18 февраля в хуторе Пронина. Они находились у дома на улице Заречной, где распивали спиртные напитки. Поругавшись из-за пустяка, подозреваемый стал избивать потерпевшего кулаками по голове. Даже после того, как оппонент упал, агрессивный хуторянин продолжал его бить. В итоге тот умер из-за черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следкоме.