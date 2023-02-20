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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 13:44

Под Волгоградом 46-летний мужчина до смерти избил приятеля

На подозреваемого возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину задержали.

Мужчину задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком возбудил уголовное дело на 46-летнего жителя Серафимовичского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину подозревают в убийстве 57-летнего приятеля.

Конфликт между товарищами произошел 18 февраля в хуторе Пронина. Они находились у дома на улице Заречной, где распивали спиртные напитки. Поругавшись из-за пустяка, подозреваемый стал избивать потерпевшего кулаками по голове. Даже после того, как оппонент упал, агрессивный хуторянин продолжал его бить. В итоге тот умер из-за черепно-мозговой травмы.

- В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следкоме.