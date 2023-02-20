Андрей Бочаров встретился в детьми-героями из Волгоградской области

Фото: пресс-служба АВО.

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с юными жителями региона, которые проявили героизм и мужество при спасении человеческих жизней. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, чествование прошло в ГДЮЦ. Глава региона пообщался с ребятами и поблагодарил их за добрые дела.

- Своими поступками вы доказали, что по-настоящему являетесь защитниками Отечества. Вы мужественные и героические дети. Поздравляю вас с наступающим праздником, - тепло поблагодарил Андрей Бочаров присутствующих.

Среди них - Сергей Апраксин (Среднеахтубинский район), Федя Дьяконов (Михайловка), Даниил Золотарёв (Урюпинск), Сережа Золотухин и Степан Тарабановский (Котельниково). Эти ребята спасли жизни утопающим. Волгоградцы Михаил Петренко, Глеб Новиков, братья Андрей и Сергей Коноваловы, Кирилл Щуков (Новоаннинский) спасли людей в пожаре.

Школьники из Волжского Егор Строков, Тимофей Комиссаров, Даниил Гетман и Максим Пырков поймали преступника, который вырвал сумку у пенсионерки. Волгоградец Толя Самойлов помог пострадавшему в ДТП, а Аня Урбайтис из города-спутника защитила 5-летнего малыша от злой собаки.

Все эти юные герои получили госнаграды, о них писали в СМИ, благодарили спасенные, их заслуги высоко оценили на государственном уровне.