«Ротор» забил 5 мячей любителям

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» продолжает подготовку к возобновлению сезона во Второй лиге. Волгоградская команда на третьем сборе в Кисловодске провела второй матч. Подопечные Алексея Стукалова в игре, которая состоялась в Ессентуках, со счетом 5:0 разгромили «СтавропольАгроСоюз», который выступает в чемпионате Ставропольского края. В составе команды из Волгограда дубль оформил Шмаков, по мячу забили Завезен, Сафронов и Умаров.

Стартовый состав «Ротора»: Самок, Пелих, Кармаев, Шмаков (был заменен с поля после перерыва, вернулся в игру на 74-й минуте), Зуйков, Бутаревич, Карасев, Завезен, Бигулаев, Сафронов, Умаров. Во втором тайме на замены вышли Литвенок, Обивалин, Прищепа, Шаваев, Ахмедханов, Шаталов, Шарков, Мичуренков, Пономарчук, Пелих.

20 февраля у «Ротора» планировалась еще одна игра, однако спарринг с «Ессентуками» был отменен. 24 февраля волгоградцы проведут матч с «Салютом» из Белгорода.