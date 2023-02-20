Суд обязал мэрию отремонтировать дорогу между двумя поселками на юге Волгограда Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 февраля Волгоградский областной суд обязал мэрию города-героя отремонтировать дорогу между поселками Песчанка и Горьковским в Советском районе. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, на убитый проезд ранее пожаловались местные жители. Прокуратура и сотрудники ГИБДД провели проверку.

Проезжая часть от автодороги в Песчанке («Волгоград–Каменск-Шахтинский» М-21) до улицы Широкой в Горьковском, действительно, оказалась опасной для движения.

- На указанном участке дороги имеются многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений. В связи с чем прокурор просил суд возложить на администрацию обязанность по устранению выявленных дефектов, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Так как именно мэрия является собственником дороги, суд первой инстанции возложил обязанность на администрацию привести объект в порядок. Ответчик пытался обжаловать решение в областном суде, но не вышло. В ближайший год проезжую часть должны отремонтировать.