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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:23

Волгоградец избил напавшего на его собаку терьера и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина выплатит порядка 60 тысяч рублей за травмы, нанесенные породистому псу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина выплатит порядка 60 тысяч рублей за травмы, нанесенные породистому псу

Мужчина выплатит порядка 60 тысяч рублей за травмы, нанесенные породистому псу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 февраля Тракторозаводский райсуд Волгограда разрешил непростой спор между двумя владельцами породистых собак. Конфликт заключался в том, что хозяин спаниеля избил набросившегося на его питомца джек-рассел-терьера. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, виновник выплатит порядка 60 тысяч рублей за нанесенный животному ущерб.

Инцидент случился в августе прошлого года. Семья отдыхала у реки Ахтуба. Терьер был без поводка. Когда к берегу подъехал автомобиль и из него выскочил спаниель, он бросился с лаем. В итоге владелец, боясь за жизнь своего любимца, ударил терьера ногой.

- У животного были диагностированы разрыв печени, гематомы и кровотечение. Со слов истца, полученные травмы потребовали оперативного вмешательства, нахождения в стационаре, переливания крови и длительного лечения, - уточнили в райсуде.

Операции обошлись в 41 тысячу рублей, также владелец потребовал возместить моральный ущерб в размере 20 тысяч. И хоть виновник пытался доказать, что он не бил собаку, все вышло случайно, суд признал его действия незаконными.