Волгоградец избил напавшего на его собаку терьера и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина выплатит порядка 60 тысяч рублей за травмы, нанесенные породистому псу Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 февраля Тракторозаводский райсуд Волгограда разрешил непростой спор между двумя владельцами породистых собак. Конфликт заключался в том, что хозяин спаниеля избил набросившегося на его питомца джек-рассел-терьера. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, виновник выплатит порядка 60 тысяч рублей за нанесенный животному ущерб.

Инцидент случился в августе прошлого года. Семья отдыхала у реки Ахтуба. Терьер был без поводка. Когда к берегу подъехал автомобиль и из него выскочил спаниель, он бросился с лаем. В итоге владелец, боясь за жизнь своего любимца, ударил терьера ногой.

- У животного были диагностированы разрыв печени, гематомы и кровотечение. Со слов истца, полученные травмы потребовали оперативного вмешательства, нахождения в стационаре, переливания крови и длительного лечения, - уточнили в райсуде.

Операции обошлись в 41 тысячу рублей, также владелец потребовал возместить моральный ущерб в размере 20 тысяч. И хоть виновник пытался доказать, что он не бил собаку, все вышло случайно, суд признал его действия незаконными.