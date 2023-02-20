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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:18

В Волгограде снегопад покосил купол новой концертной площадки на 2000 зрителей

Концертный зал уже месяц не используется по назначению
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: архив администрации ЦПКиО

Фото: архив администрации ЦПКиО

В Волгоградском Центральном парке культуры и отдыха из-за сильных порывов ветра и снега, покосился купол нового концертного зала. Надувная постройка слегка завалилась, но не рухнула окончательно. Владелец надувной арены заверил корреспондента volgograd.kp.ru, что ничего страшного не произошло.

- Ничего сверхъестественного не произошло. У купола нет жесткой конструкции, его сдули, сейчас почистят крышу и надуют обратно, - ответил владелец площадки ARENA HALL Юрий Никонов.

Надувная площадка ARENA HALL появилась в волгоградском ЦПКиО в начале января 2023 года. 6 января там должен был пройти концерт рок-группы «План Ломоносова», но из-за погодных условий музыканты не смогли прилететь, и выступление перенесли на 22 января. После ни одного мероприятия в стенах новой концертной площадке не проходило.