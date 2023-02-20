Блины к Масленице за год подорожали на 10% в Волгоградской области

В Волгограде и области посчитали стоимость блинов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области посчитали стоимость блинов на Масленицу. За год их цена увеличилась на 10%. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, сейчас стопка блинов из 25 штук стоит 114 рублей, год назад они обошлись бы в 103,64 рубля.

Стоимость блинов подсчитывалась по ценникам на ингредиенты, которые необходимы для главного лакомства на Масленицу. 20 мл подсолнечного масла стоит 2,28 рубля, 100 г сахара – 6,11 рубля, 2 куриных яйца – 15,03 рубля, 500 г пшеничной муки – 18,54 рубля, литр молока – 73,18 рубля. Также были подсчитаны цены на начинку для блинов массой 100 г. Варенье, джем, повидло можно купить за 35,12 рубля, сгущенное молоко – за 35,21 рубля, сметану – за 26,63 рубля. Мясной фарш обойдется в 35,1 рубля, замороженные ягоды – в 33,69 рубля, красная икра – в 614,2 рубля.

По регионам Южного федерального округа в Волгоградской области блины одни из самых дешевых. Меньше денег на 25 блинов можно потратить только в Адыгее – 104,85 рубля. Самые дорогие угощения на Масленицу в Севастополе – 143,12 рубля. В Крыму стопка блинов обойдется в 133,91 рубля, в Астраханской области – 125,05 рубля, в Краснодарском крае – 119,25 рубля, в Ростовской области – 117,4 рубля.

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