Волгоградцы попросили Вячеслава Володина помочь в строительстве скоростного трамвая до ВолГУ

Волгоградцы надеются на продление линии скоростного трамвая Фото: Эдуард Пальгунов

Инициативная группа жителей Волгограда надеется на продление скоростного трамвая до ВолГУ. Активисты направили свое коллективное обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Горожане просят провести большие парламентские слушания по поводу строительства и развития метрополитенов в регионах России и помочь Волгограду со строительством продления СТ до Советского района. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на обращение волгоградцев.

В своем тексте горожане отметили, что 10 лет назад в Волгограде потратили около 400 миллионов рублей на проектирование линии от станции «Ельшанка» до Советского района. Однако никаких работ в настоящее время по продлению скоростного трамвая в городе нет. Между тем, горожане уверены, что новый участок СТ необходим для развития всего Волгограда. По их мнению, удастся сократить число маршруток и автобусов на улицах, а также автомобильный трафик, создать свыше тысячи рабочих мест, развивать производство скоростных трамваев.

- Просим вас провести большие парламентские слушания на тему «Строительство и развитие метрополитенов в регионах России» в ближайшее время; оказать содействие городу-герою Волгограду в строительстве продления линии скоростного подземного трамвая от станции «Ельшанка» до станции «Государственный Университет», - обратились к Вячеславу Володину волгоградцы.

Ранее инициативная группа жителей Волгограда попросила Следственный комитет и Генеральную прокуратуру возбудить уголовные дела на чиновников за срыв строительства третьей очереди СТ. Александр Бастрыкин поручил провести проверку.