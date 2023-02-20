В Волгограде задержали 30-летнего волжанина с наркотиками в его день рождения

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области инспекторы ДПС нашли у 30-летнего пассажира такси два свертка с порошкообразным наркотическим веществом. Тайник с запрещенными средствами находился у мужчины в пачке из-под сигарет, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Задержанным оказался 30-летний житель Волжского, у которого на момент задержания был день рождения, - прокомментировали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД остановили машину марки Skoda для планового осмотра и заметили, что в отличие от водителя, пассажир подозрительно нервничает при осмотре документов. Тогда сотрудники правопорядка решили провести ему личный досмотр и обнаружили у него наркотические средства.

Волжанин признался, что приобрел наркотики для собственного употребления. По факту случившегося проводится проверка. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.