В Волгоградской области «Завод Метеор» наказали за срыв оборонного заказа

Суды подтвердили законность штраф предприятию за срыв оборонного заказа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области Арбитражный суд и Волжский городской суд признали законным решение регионального УФАС о наказании АО «Завод Метеор» за нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие являлось единственным поставщиком определенных деталей и без каких-либо технических и экономических обоснований уведомило ООО НПП «Метеор Курс» об одностороннем отказе от исполнения договора. Возникла угроза срыва государственного оборонного заказа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФАС по Волгоградской области.

Завод не предоставил в Арбитражный суд объективного обоснования для отмены поставок комплектующих. Должностное лицо АО «Завод Метеор» антимонопольный орган привлек к административной ответственности. Предприятие не согласилось с решением о штрафе и попыталось обжаловать его.

- В результате всестороннего рассмотрения материалов дела арбитражные суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность решения УФАС, а Волжский городской суд признал справедливым привлечение должностного лица АО «Завод Метеор» к административной ответственности, - отметили в антимонопольном органе.