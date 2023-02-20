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НовостиПолитика20 февраля 2023 9:27

В Волгоградской области «Завод Метеор» наказали за срыв оборонного заказа

Предприятие отказалось поставлять детали
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суды подтвердили законность штраф предприятию за срыв оборонного заказа

Суды подтвердили законность штраф предприятию за срыв оборонного заказа

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области Арбитражный суд и Волжский городской суд признали законным решение регионального УФАС о наказании АО «Завод Метеор» за нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие являлось единственным поставщиком определенных деталей и без каких-либо технических и экономических обоснований уведомило ООО НПП «Метеор Курс» об одностороннем отказе от исполнения договора. Возникла угроза срыва государственного оборонного заказа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФАС по Волгоградской области.

Завод не предоставил в Арбитражный суд объективного обоснования для отмены поставок комплектующих. Должностное лицо АО «Завод Метеор» антимонопольный орган привлек к административной ответственности. Предприятие не согласилось с решением о штрафе и попыталось обжаловать его.

- В результате всестороннего рассмотрения материалов дела арбитражные суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность решения УФАС, а Волжский городской суд признал справедливым привлечение должностного лица АО «Завод Метеор» к административной ответственности, - отметили в антимонопольном органе.