В Волгограде инспекторы ГАИ спасли водителя, едва не погибшего за рулем из-за сердечного приступа

Мужчина выразил благодарность стражам порядка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские инспекторы ГАИ спасли жизнь 68-летнему водителю, который едва не погиб за рулем из-за сердечного приступа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, утром 15 февраля 68-летний пенсионер ехал за рулем автомобиля по Третьей продольной.

- Я почувствовал боль в груди и у меня потемнело в глазах. Я съехал с дороги и практически потерял сознание, - рассказывал Юрий Запасов.

Очевидцы сообщили об этом в полицию, на место приехал наряд ДПС. Инспекторы нашли машину на обочине. Водителю требовалась срочная помощь – у него случился сердечный приступ. Стражи порядка вызвали неотложку. Волгоградца удалось спасти. 19 февраля Юрий Запасов лично смог выразить благодарность младшему лейтенанту полиции Ивану Котило и лейтенанту полиции Антону Колпакову.