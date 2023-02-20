В Волгоградской области начали готовиться к весеннему паводку

В Волгоградской области начали готовиться к половодью Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На оперативном совещании губернатора Андрей Бочарова 20 февраля главной темой стала подготовка к весеннему паводку в Волгоградской области. Были поставлены задачи, чтобы половодье прошло безаварийно.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, уровень осадков и средняя высота снежного покрова этой зимой фиксируются ниже среднемноголетних значений. Кроме того, снег таит умеренно. В почве есть хорошие запасы влаги с осени, что важно для сельского хозяйства.

- В настоящее время гидрологическая обстановка на водных объектах Волгоградской области стабильная, продолжают работу все гидрологические посты, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Совсем другая картина на Верхней и Средней Волге, а также на реках Волго-Камского бассейна. Там накопилось много снега, при его таянии прогнозируется поступление воды на уровне выше среднемноголетних значений. Уже сейчас в водохранилища поступает воды на 19% выше нормы. Дальнейшая обстановка зависит от погоды в течение весенних месяцев.

Глава региона поручил привести в готовность все силы и средства, провести выездные проверки и предпаводковые обследования в районах, сформировать необходимые резервы.